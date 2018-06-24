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Алиев поздравил Эрдогана с уверенным переизбранием
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Алиев поздравил Эрдогана с уверенным переизбранием 

РИА Новости 2 часа назад
БАКУ, 24 июн — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил его с уверенной победой на воскресных президентских выборах.
Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции с 55,1% по данным обработки 70% бюллетеней, его основной соперник Мухаррем Индже набирает 29,4%.
"Глава азербайджанского государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с уверенной победой на президентских выборах, состоявшихся сегодня в Турции", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Алиева.
Как уточнила пресс-служба, «глава Азербайджана заявил, что под руководством Эрдогана Турция еще более развилась, достигла больших успехов в экономике, усилилась на международной арене». «Президент Азербайджана пожелал турецкому коллеге новых успехов на пути развития Турции», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы Алиева, Эрдоган поблагодарил азербайджанского коллегу за оказанное внимание и поздравление.
"В ходе беседы главы государств выразили уверенность в успешном развитии дружеских и братских отношений стран во всех сферах. Президент Азербайджана пригласил турецкого коллегу с официальными визитом в страну, приглашение было принято", — говорится в сообщении.
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