Алиев поздравил Эрдогана с уверенным переизбранием

Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции с 55,1% по данным обработки 70% бюллетеней, его основной соперник Мухаррем Индже набирает 29,4%.

"Глава азербайджанского государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с уверенной победой на президентских выборах, состоявшихся сегодня в Турции", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Алиева.

Как уточнила пресс-служба, «глава Азербайджана заявил, что под руководством Эрдогана Турция еще более развилась, достигла больших успехов в экономике, усилилась на международной арене». «Президент Азербайджана пожелал турецкому коллеге новых успехов на пути развития Турции», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Алиева, Эрдоган поблагодарил азербайджанского коллегу за оказанное внимание и поздравление.

"В ходе беседы главы государств выразили уверенность в успешном развитии дружеских и братских отношений стран во всех сферах. Президент Азербайджана пригласил турецкого коллегу с официальными визитом в страну, приглашение было принято", — говорится в сообщении.