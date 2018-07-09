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Более 3 млрд руб. инвестировали в инфраструктуру ЖКХ Волгограда благодаря ЧМ-2018
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Более 3 млрд руб. инвестировали в инфраструктуру ЖКХ Волгограда благодаря ЧМ-2018 

ТАСС 4 часа назад
Фото: v1.ru
ВОЛГОГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Коммунальная инфраструктура Волгограда обновлена за три года перед чемпионатом мира по футболу на 3,3 млрд рублей, сообщил в понедельник журналистам руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства городской администрации Алексей Сивокоз.
"В коммунальную инфраструктуру Волгограда с 2015 года в рамках подготовки к ЧМ-2018 вложено порядка 3,3 млрд рублей, впервые за последние 30 лет мы остановили рост изношенности коммунальных сетей, которые составляют 70-80%", — сказал Сивокоз.
Он уточнил, что самым крупным инфраструктурным проектом в сфере ЖКХ, реализованным в городе благодаря подготовке к мировому футбольному первенству, является реконструкция очистных сооружений в Краснооктябрьском районе — комплекс такой мощности возведен в Волгограде впервые за последние десятилетия. Это позволит обеспечить бездефицитное водоснабжение и стабильную работу системы водоснабжения в четырех из восьми районов города. Это был самый дорогостоящий объект в сфере ЖКХ, в него вложено порядка 2,4 млрд рублей из бюджетов различных уровней.
"На строительство подводного канализационного коллектора через Волгу направлено около 700 млн рублей. Это обеспечивает безаварийную работу по транспортировке сточных вод на очистные сооружения на волжском острове Голодном. Еще 103 млн рублей было направлено на реконструкцию резервного электроснабжения очистной станции. На строительство водопроводной станции в поселке Аэропорт затрачено 88 млн рублей", — отметил глава департамента ЖКХ Волгограда.
По его словам, все реконструированные и построенные объекты коммунальной инфраструктуры Волгограда останутся городу в наследие от ЧМ-2018 и улучшат качество жизни горожан.
В Волгограде прошли четыре встречи группового этапа турнира. Более 160 тыс. человек стали свидетелями игр сборных Англии и Туниса, Нигерии и Исландии, Египта и Саудовской Аравии, Японии и Польши на стадионе «Волгоград Арена», которые прошли с 18 по 28 июня.
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