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Мост через реку Вейну на Московском большом кольце в Подмосковье ждет реконструкция
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Мост через реку Вейну на Московском большом кольце в Подмосковье ждет реконструкция 

РИАМО 29 июня 2018
Фото: РИАМО
В августе начнутся работы по реконструкции старого моста через реку Вейну на автодороге А-108 (Московское большое кольцо) в Подмосковье, расчетная стоимость строительства составит 752 миллиона рублей, сообщается на сайте RosTender.info.
«Федеральное управление автодорог «Центральная Россия» объявила тендер по выбору подрядчика. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 июля, его итоги, как ожидается, будут подведены 24 июля», — отмечается в материале.
Как указано в документации тендера, мост был признан не подлежащим ремонту. Победителю конкурса предстоит полностью разобрать мост вместе с опорами и пролетными строениями и построить новое свайное основание, железобетонные пролеты и проезжую часть.
Покрытие дороги и тротуаров будет сделано из асфальтобетона. На мосту установят пост контроля метеосистемы, автоматизируют работу ливневой канализации и очистных сооружений. Движение транспорта на период реконструкции организуют по временной схеме.
Средства на строительство моста будут направлены из федерального бюджета частями — в 2018 году планируется выделить 1 миллион рублей на подготовительный этап, в 2019 году — 292 миллиона рублей, а в 2020 году — 459 миллионов рублей.
Согласно условиям тендера, к выполнению работ следует приступить 16 августа этого года, а завершить их — 15 сентября 2020 года.
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