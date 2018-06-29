Верховный суд объяснил, кто отвечает за порчу багажа и прерванную поездку

Верховный суд РФ на своем Пленуме коснулся перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа.

Перевозчику напомнили несколько важных аспектов его деятельности. Например, что поскольку по договору перевозки физическое лицо оплачивает доставку пассажира и багажа в пункт назначения, а не проездной билет и багажную квитанцию, то требования перевозчика о взимании дополнительной платы являются неправомерными (агент может включать свои услуги в стоимость билета, а сам перевозчик — нет).

Или вот еще: условия договора перевозки пассажира и багажа автомобильным транспортом об ограничении или устранении установленной законом ответственности перевозчика являются ничтожными.

Наконец, перевозчик отвечает за действия других лиц, к услугам которых он прибегает для осуществления перевозки, как за свои собственные. К этой норме относятся все риски, связанные с перевозкой — причинение вреда здоровью, имуществу, перевозимому багажу.

Лицо, к которому обращается клиент для заключения договора перевозки пассажиров и багажа посредством покупки билета/квитанции, отвечает перед пассажиром за причиненный в процессе перевозки вред — в том случае, если оно заключило договор перевозки от своего имени либо из обстоятельств заключения договора у добросовестного гражданина-потребителя могло сложиться мнение, что договор перевозки заключается непосредственно с этим лицом. По замыслу высшей судебной инстанции эта норма поможет определиться при необходимости с ответственностью за тот или иной инцидент агрегатора такси, которые создаются подчас по весьма замысловатой схеме.

Перевозчик обязан доставить багаж в пункт назначения не позднее дня прибытия пассажира. За просрочку полагается неустойка в размере 3% от провозной платы за каждые сутки просрочки доставки багажа. За утрату груза пассажиру полагается полная стоимость, за порчу — сумма, на которую понизилась стоимость багажа.

Здесь еще важно следующее. Суды отныне не имеют права отказывать в удовлетворении требования пассажира о возмещении убытков, если пассажир при передаче багажа перевозчику не объявил его стоимость. Ранее суды могли отказать — на том основании, что размер таких убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. Теперь же размер подлежащих возмещению убытков должен определяться судом с учетом всех обстоятельств дела и исходя из принципов справедливости и соразмерности допущенному нарушению.

Не стоит забывать и об обязанностях пассажира. Прежде всего — что касается багажа: его подготовить к перевозке нужно таким образом, чтобы обеспечить его безопасность и сохранность. По общему правилу, перевозчик не несет ответственности за утрату, недостачу или повреждение багажа, произошедшие ввиду ненадлежащей упаковки багажа пассажиром. Правда, и бремя доказывания того, что багаж утрачен или поврежден вследствие ненадлежащей упаковки, также возлагается на перевозчика. То есть именно перевозчику это и придется доказывать…

В любом случае отвечать будет перевозчик, если принял на себя обязанность упаковать багаж либо если в момент принятия багажа недостатки упаковки были явными. Последнее тоже представляется интересным.

И еще — об обязанности пассажира следить за ручной кладью. К ней относятся вещи, которые пассажир везет при себе. По общему правилу риск утраты, недостачи или повреждения таких вещей лежит на самом пассажире. А перевозчик отвечает лишь в том случае, если непосредственно ущерб возник по вине перевозчика.

Еще несколько важных деталей. Если поездка была прервана в связи с поломкой транспорта или в связи с ДТП, то пассажиры вправе продолжить движение по своим билетам на другом транспорте. Он должен быть подобран или предоставлен перевозчиком за свой счет. При невозможности продолжения перевозки пассажира до пункта назначения по не зависящим от перевозчика причинам пассажир может потребовать вернуть ему стоимость билета пропорционально «непроследованному» расстоянию.

Ответственность за вред, причиненный имуществу пассажира, например одежде, вследствие ненадлежащего состояния салона предоставленного для перевозки транспортного средства, лежит на перевозчике.

Верховный Суд также отметил, как хорошо перевозчику в добровольном порядке удовлетворить требования пассажира в связи с нарушением прав последнего, установленных Законом о защите прав потребителей. В противном случае судам предписано штрафовать — и взыскивать с перевозчика в пользу пассажира такой штраф. Он равняется половине от присужденной судом компенсации.

Еще одна часть документа посвящена перевозке грузов, но более относится к профессиональным участникам рынка. Документ называется постановление Пленума Верховного суда №26 от 26.06.2018 г. — «О некоторых вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции».