«Зайцев‐большегрузов» оштрафует Ространснадзор

Ространснадзор будет взимать штрафы за неоплаченный проезд в системе «Платон» с 8 июля. С этого числа вступят в силу поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые наделят службу данными полномочиями. Об этом сообщили на сайте Минтранса.

Ространснадзор заберет полномочия у МВД и сам будет штрафовать владельцев 12-тонников за движение по федеральным дорогам без оплаты через систему «Платон».

Штрафы будут приходить заказным письмом по почте или через портал государственных услуг. Оплатить половину стоимости штрафа нарушители смогут в течение 20 дней с даты вынесения постановления.

Полностью готовый к работе федеральный Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Ространснадзора обеспечит равный контроль на всей территории страны.

Выявление нарушителей на федеральных трассах обеспечат 100 специальных автомобилей и более 480 рамных конструкций.

Предполагается, что усиление контроля за нарушителями по системе «Платон» увеличит сумму собранных денежных средств, которые затем пустят на ремонт дорог и мостов.