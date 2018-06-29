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«Зайцев‐большегрузов» оштрафует Ространснадзор
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«Зайцев‐большегрузов» оштрафует Ространснадзор 

360tv.ru 29 июня 2018
Фото: Брянск Today
Ространснадзор будет взимать штрафы за неоплаченный проезд в системе «Платон» с 8 июля. С этого числа вступят в силу поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые наделят службу данными полномочиями. Об этом сообщили на сайте Минтранса.
Ространснадзор заберет полномочия у МВД и сам будет штрафовать владельцев 12-тонников за движение по федеральным дорогам без оплаты через систему «Платон».
Штрафы будут приходить заказным письмом по почте или через портал государственных услуг. Оплатить половину стоимости штрафа нарушители смогут в течение 20 дней с даты вынесения постановления.
Полностью готовый к работе федеральный Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Ространснадзора обеспечит равный контроль на всей территории страны.
Выявление нарушителей на федеральных трассах обеспечат 100 специальных автомобилей и более 480 рамных конструкций.
Предполагается, что усиление контроля за нарушителями по системе «Платон» увеличит сумму собранных денежных средств, которые затем пустят на ремонт дорог и мостов.
Ранее сообщалось, что премьер‐министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о переносе срока увеличения платы за проезд грузовиков «Платон» с 1 июля 2018 года на 1 июля 2019 года.
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