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Ведущий в никуда пандус для инвалидов построили в Красноярске
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Ведущий в никуда пандус для инвалидов построили в Красноярске 

360tv.ru 30 июня 2018
Фото: 360tv.ru
Съезд для инвалидных колясок упирается в клумбы. Об этом сообщил сайт Newslab.ru.
Сооружение нашли в микрорайоне «Северный» на улице Водопьянова. Пандусом невозможно пользоваться из-за крутого подъема, и потому что он упирается в бетонную клумбу.
Источник фото: Newslab.ru  По словам местных жителей, там невозможно проехать с детской коляской. Также особые трудности на пандусе испытывают люди с ограниченными возможностями.
В Красноярске при проведении дорожных работ коммунальщики уложили в асфальт ливневую канализацию. После этого они попытались снять с решеток свежий асфальт, однако все попытки закончились крахом.
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