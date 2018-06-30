Ведущий в никуда пандус для инвалидов построили в Красноярске

Съезд для инвалидных колясок упирается в клумбы. Об этом сообщил сайт Newslab.ru.

Сооружение нашли в микрорайоне «Северный» на улице Водопьянова. Пандусом невозможно пользоваться из-за крутого подъема, и потому что он упирается в бетонную клумбу.

Источник фото: Newslab.ru По словам местных жителей, там невозможно проехать с детской коляской. Также особые трудности на пандусе испытывают люди с ограниченными возможностями.

В Красноярске при проведении дорожных работ коммунальщики уложили в асфальт ливневую канализацию. После этого они попытались снять с решеток свежий асфальт, однако все попытки закончились крахом.