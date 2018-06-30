Омских автолюбителей предупредили о пробке на границе с Кахастаном

В пограничном управлении ФСБ России по Омской области предупредили российских автомобилистов, что из-за работ по реконструкции автомобильной дороги Р-254 Исилькуль-Петропавловск и обустройства подъездов к многостороннему автомобильному пункту пропуска «Исилькуль» возле границы с Республикой Казахстан введены временные ограничения на передвижение транспортных средств. Об этом пишет портал «Омскздесь».

Для пересечения границы лучше всего воспользоваться другими пунктами пропуска, например, «Ольховка» в Черлакском районе, «Невольное» в Русско-Полянском и «Одесское». На автодороге у пункта пропуска «Исилькуль» введены реверсное движение и ограничение скоростного режима.