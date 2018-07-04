Gorodche.ru отобрал главные новости за 4 июля

Как обычно в конце дня, стараемся вспомнить о самом интересном.

В Индустриальном районе сбили ехавшего по «зебре» велосипедиста. Инцидент произошел во вторник в четвертом часу дня на улице Металлургов.

В Череповце приставы арестовали « Лексус » за крупный долг его владельца. Мужчина накопил неплатежи по кредиту на общую сумму 315 тыс.рублей.

В Череповце завершили следствие против женщины, сбившей двух пешеходов на Северном шоссе. Инцидент произошел 23 марта между Кирилловским шоссе и улицей Пионерской. Водитель не заметила двух женщин, пересекавших дорогу по пешеходному переходу.

Череповчане запечатлели массовый ночной проезд по городу ярославских экипажей ДПС . В ночь со вторника на среду около трех десятков машин ГИБДД проследовали с включенными световыми спецсигналами в сторону южного выезда из Череповца.

На «Северстали» сообщили о крупной кадровой перестановке. Сменился один из директоров. Новый руководитель ранее работал на НЛМК.

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