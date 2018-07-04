Ещё
Gorodche.ru отобрал главные новости за 4 июля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Gorodche.ru отобрал главные новости за 4 июля 

ГородЧе 4 июля 2018
Как обычно в конце дня, стараемся вспомнить о самом интересном.
В Индустриальном районе сбили ехавшего по «зебре» велосипедиста. Инцидент произошел во вторник в четвертом часу дня на улице Металлургов.
В Череповце приставы арестовали «Лексус» за крупный долг его владельца. Мужчина накопил неплатежи по кредиту на общую сумму 315 тыс.рублей.
В Череповце завершили следствие против женщины, сбившей двух пешеходов на Северном шоссе. Инцидент произошел 23 марта между Кирилловским шоссе и улицей Пионерской. Водитель не заметила двух женщин, пересекавших дорогу по пешеходному переходу.
Череповчане запечатлели массовый ночной проезд по городу ярославских экипажей ДПС. В ночь со вторника на среду около трех десятков машин ГИБДД проследовали с включенными световыми спецсигналами в сторону южного выезда из Череповца.
На «Северстали» сообщили о крупной кадровой перестановке. Сменился один из директоров. Новый руководитель ранее работал на НЛМК.
Это неполный текст новости
ГородЧе: последние новости
Мурманчанин из ревности до смерти избил череповчанина Под Череповцом иномарка столкнулась с лосем, есть погибшие У вокзала женщину зажало между двумя машинами, одна из которых сдавала назад
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Опять за старое: Багдасарян снова поймали272
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
Балерину Мариинки насмерть сбили на Невском
Названо количество седанов в России
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение