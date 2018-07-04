Масштабный ремонт теплосетей стартовал в центре Вологды

На ул. Герцена предстоит обновить участок магистральных теплосетей длиной около 700 метров. Сегодня там начала работать техники, которая вскрывает асфальтобетонное покрытие. Ремонт предстоит на отрезке от ул. Герцена до ул. Марии Ульяновой.

«Этот участок сетей достаточно ветхий, и периодически на нем возникали дефекты. Чтобы обеспечить надежное теплоснабжение города в зимний период, мы и проводим такую масштабную работу по реконструкции теплосети. Работы продлятся до 31 августа. А чтобы сократить количество зданий, которые останутся без горячей воды в течение двух месяцев, было принято решение по устройству временной теплотрассы. Она будет проложена наземным способом», — прокомментировал заместитель начальника Департамента городского хозяйства Администрации Вологды Александр Максимов

Благодаря этому, без горячей воды на длительный период останутся лишь пять административных зданий: ул. Козленская, 8, 10, Пушкинская, 25 и 25а, Герцена, 27, а также один жилой дом по адресу Козленская, 30.

Ремонтные работы проводит компания ТГК-2 . Участок длиной порядка 700 м будет ремонтироваться на всей протяженности одновременно. В связи с масштабными работами часть улицы Герцена до 16 сентября будет перекрыта для проезда личного транспорта. Сегодня закрыли движение на отрезке от ул. Галкинской до ул. Предтеченской, завтра, 5 июля, начнет действовать ограничение движения на всем отрезке, где пройдет ремонт — от ул. Галкинской до ул. Марии Ульяновой. Соответствующие знаки уже установлены.

Исключением станет только общественный транспорт, для его движения в обоих направлениях будут открыты две правые полосы по направлению от ул. Галкинской в сторону ул. Мира. Их не коснутся ремонтные работы. Стоит отметить, что автобусы не будут останавливаться на остановке «Пушкинская».

«Работы предстоят масштабные, предстоит замена магистральной тепловой сети диаметром 400 мм. На участке будут работать четыре бригады одновременно в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Движение будет ограничено всему виду автотранспорта кроме маршрутных транспортных средств, а пешеходы будут обеспечены безопасными переходными мостами по стандартным маршрутам следования. Мы приносим извинения за доставленные неудобства, но эти работы провести необходимо», — подчеркнул заместитель технического директора Вологодской ТЭЦ по ремонтам Сергей Русанов

После вскрытия асфальтобетонного покрытия дорожникам предстоит демонтировать старые трубы, а затем осуществить врезку нового трубопровода. Планируется, что замена сетей завершится к 31 августа. Однако ограничение движения будет действовать до 16 сентября, когда завершатся работы по восстановлению покрытия и благоустройству.