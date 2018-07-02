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Верховный Суд развязал руки гряземесам
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Верховный Суд развязал руки гряземесам 

АиФ Урал 2 июля 2018
Фото: АиФ Урал
Верховный Суд отменил штрафы за парковку на газонах в Свердловской области. Теперь фактически водители смогут оставлять свои автомобили на газонах, и за это им ничего не будет, об этом сообщает в понедельник, 2 июля, «АиФ-Урал».
В Верховном Суде РФ рассмотрели апелляцию губернатора Свердловской области и Законодательного осбрания региона по поводу решения, вынесенного ранее Свердловским областным судом. Вердикт касался статьи 16 регионального закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», которая устанавливала ответственность за парковку на газонах. За ее нарушение физические лица должны были платить от 3 до 5 тыс. рублей штрафа, должностные — от 5 до 40 тыс. и юридические — от 150 до 500 тыс. рублей.
В Верховном Суде поддержали отмену этой статьи, посчитав, что установка штрафов за парковку на газонах выходит за пределы полномочий областных властей, заниматься этим вопросом можно только на федеральном уровне. Решение оставить предыдущий вердикт без изменения было вынесено 29 июня.
«На этом история не заканчивается. Больше месяца в профильном комитете Законодательного Собрания Свердловской области идет обсуждение очередного закона о запрете парковок на газонах. В скором времени проект закона будет внесен на рассмотрение Областной думы. В случае принятия проекта закона, его будет ожидать такая же участь, как и три предыдущих закона — отмена в суде. Отмена подобных законов — это исключительно юридический вопрос. У нас нет цели оправдать гряземесов паркующихся на газонах, но водитель должен получить штраф по закону», — отмечают в комитете по защите прав автовладельцев.
Поводом для отмены закона стал иск одного из екатеринбуржцев, которого за парковку на газоне оштрафовали на 3 тыс. рублей. Мужчина с таким решением не согласился, по его мнению, он оставлял машину на «куске грязи», а не на «объекте благоустройства».
Напомним, в апреле 20171 года законопроект об административных правонарушениях за парковку на газонах был внесен на рассмотрение в Госдуму, однако документ был принят только в первом чтении, а потом отложен.
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