Ещё
Увеличить выпуск Tesla Model 3 удалось благодаря временному конвейеру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Увеличить выпуск Tesla Model 3 удалось благодаря временному конвейеру 

Вести.Ru 3 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Глава компании Tesla Илон Маск недавно отчитался о том, что компания все же вышла на запланированные показатели объемов производства доступного электрокара Model 3. Однако, похоже, результатов удалось добиться благодаря обходной схеме сборки.
Вести.Ru: последние новости
Лишь полиция смогла утихомирить подравшихся на детской площадке мам. Видео Посчитали-прослезились: вся правда о ремонте Bentley запчастями от "Фольксвагена" Жестокое нападение на продавщицу магазина в Ингушетии попало на видео
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Опять за старое: Багдасарян снова поймали272
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
Балерину Мариинки насмерть сбили на Невском
Названо количество седанов в России
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение