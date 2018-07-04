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До 2025 года в Омске планируют отремонтировать ещё 173 дороги
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До 2025 года в Омске планируют отремонтировать ещё 173 дороги 

АиФ-Омск 4 июля 2018
Фото: АиФ-Омск
В 2018 году доля автомобильных дорог, приведенных в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, должно вырасти с 47,4% до 57,4%, а количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизиться с 45 до 34. Об этом сообщается пресс-службой регионального правительства.
До 2025 года необходимо отремонтировать ещё 173 дороги протяженностью 519 км, что позволит привести в нормативное состояние 85% дорог. В этом году на реализацию программы предусмотрено 2 млрд рублей. Из них 1 млрд получен из федерального бюджета, доля софинансирования из регионального и городского бюджетов составила так же 1 млрд рублей. На эти средства дорожное полотно обновят на 42-х дорогах общей протяженностью 136,5 километров. Все работы по ремонту дорог будут завершены до 1 сентября 2018 года.
Напомним, что полномасштабная реализация программы ремонта дорог Омской городской агломерации началась в 2016 году с программы «Платон». 75% дорог города Омска находилось в крайне неудовлетворительном состоянии, требовалось принятие экстренных мер. Из средств областного бюджета было направлено 764,9 млн руб., еще 750 млн руб. выделил федеральный бюджет за счет доходов от программы «Платон», что позволило отремонтировать 113 км на 67 основных магистралях города и области. В 2017-2018 годах работы продолжены в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
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