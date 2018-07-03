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В Воронежской области проведут оценку технического состояния 20 тыс. км дорог
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В Воронежской области проведут оценку технического состояния 20 тыс. км дорог 

Вести Воронеж 3 июля 2018
Фото: riavrn.ru
Средства на обследование магистралей выделят из областного дорожного фонда.
Из областного дорожного фонда выделят средства на обследование магистралей в районах, сообщили в облправительстве. Паспортизация, диагностика и оценка технического состояния почти 20 тыс. км покрытия там необходима для внесения данных в систему контроля за эффективностью использования дорожных фондов. В базе данных уже информация почти по 800 км дорог регионального и межмуниципального значения. Эксперимент начался в марте этого года. Повсеместное внедрение системы запланировано на 2019 год. Предполагается, что это поможет созданию актуального справочника всех автомобильных дорог России, даст возможность планировать ремонт и финансирование. Первичная проверка выявила значительные расхождения по показателю «протяжённость дорог» с официальными статистическими данными. Это связано с отсутствием паспортов дорог местного значения, их, в свою очередь, не делают из-за недостатка средств в районах.
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