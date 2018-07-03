Транспортные объекты Самарской области оснастят системами безопасности на сумму 62 млн рублей

Подрядчиком на выполнение работ по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог определена компания «Протект 35». Сумма контракта составляет почти 62 млн рублей. Заказчиком выступает Министерство транспорта Самарской области.

Согласно техническому заданию конкурса, до 15 октября 2018 года подрядчик должен оснастить системами транспортной безопасности объекты автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области «Волжский — Курумоч — „Урал“: путепровод автомобильной дороги, мост через реку Сок, путепровод через железную дорогу и тоннель под железной дорогой.