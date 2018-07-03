Ещё
Транспортные объекты Самарской области оснастят системами безопасности на сумму 62 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Транспортные объекты Самарской области оснастят системами безопасности на сумму 62 млн рублей 

RUБЕЖ 3 июля 2018
Фото: RUБЕЖ
Подрядчиком на выполнение работ по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог определена компания «Протект 35». Сумма контракта составляет почти 62 млн рублей. Заказчиком выступает Министерство транспорта Самарской области.
Согласно техническому заданию конкурса, до 15 октября 2018 года подрядчик должен оснастить системами транспортной безопасности объекты автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области «Волжский — Курумоч — „Урал“: путепровод автомобильной дороги, мост через реку Сок, путепровод через железную дорогу и тоннель под железной дорогой.
RUБЕЖ: последние новости
Систему Transport Security могут внедрить в Ростове-на-Дону Росгвардия обеспечит безопасность кемеровских медиков 139 столкновений железнодорожного подвижного состава с транспортными средствами зафиксировано в 2018 году
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Опять за старое: Багдасарян снова поймали272
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
Балерину Мариинки насмерть сбили на Невском
Названо количество седанов в России
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение