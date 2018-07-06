Реконструкция развязки МКАД с ул. Генерала Дорохова может начаться в III квартале 2018 г.

Реконструкция транспортной развязки на МКАД в районе ул. Генерала Дорохова начнется в III квартале 2018 г., сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Реконструкцию транспортной развязки Московской кольцевой автодороги (МКАД) с ул. Генерала Дорохова планируется начать в III квартале этого года. В настоящее время завершено проектирование развязки. Документация направлена на согласование и экспертизу. Мы планируем осенью уже приступить к строительным работам», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина

Он отметил, что проектом предусматривается строительство 5,7 км дорог, в том числе эстакада съезда с ул. Генерала Дорохова на внешнюю сторону МКАД, путепровод на пересечении с кольцевой магистралью, а также тоннель на левоповоротном съезде с ул. Торговая на внутреннюю сторону кольцевой.

Уточняется, что за последние семь лет реконструировано 14 крупных транспортных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями.