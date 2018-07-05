В отравлении британской пары нашли след «Новичка» 

Пара британцев в городе Эймсбери были отравлены веществом «Новичок». Об этом заявил глава контртеррористического поздразделения Сконтланда-Ярда Нил Басу, передает РИА Новости.
Ранее 4 июля полиция английского графства Уилтшир распространила сообщение о «серьезном инциденте» в Солсбери и соседнем Эймсбери. В сообщении говорилось, что двое человек госпитализированы в тяжелом состоянии после воздействия неизвестного вещества.
Врачи заметили у 45-летнего Чарли Роули и 44-летней Дон Стерджесс симптомы, схожие с теми, которые наблюдались у бывшего полконика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.