В отравлении британской пары нашли след «Новичка»

Пара британцев в городе Эймсбери были отравлены веществом «Новичок». Об этом заявил глава контртеррористического поздразделения Сконтланда-Ярда Нил Басу, передает РИА Новости

Ранее 4 июля полиция английского графства Уилтшир распространила сообщение о «серьезном инциденте» в Солсбери и соседнем Эймсбери. В сообщении говорилось, что двое человек госпитализированы в тяжелом состоянии после воздействия неизвестного вещества.