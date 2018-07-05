Ещё
В отравлении британской пары нашли след «Новичка»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В отравлении британской пары нашли след «Новичка» 

Lenta.ru 5 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Пара британцев в городе Эймсбери были отравлены веществом «Новичок». Об этом заявил глава контртеррористического поздразделения Сконтланда-Ярда Нил Басу, передает РИА Новости.
Ранее 4 июля полиция английского графства Уилтшир распространила сообщение о «серьезном инциденте» в Солсбери и соседнем Эймсбери. В сообщении говорилось, что двое человек госпитализированы в тяжелом состоянии после воздействия неизвестного вещества.
Врачи заметили у 45-летнего Чарли Роули и 44-летней Дон Стерджесс симптомы, схожие с теми, которые наблюдались у бывшего полконика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии  Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять за старое: Багдасарян снова поймали268
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
Cadillac оформил патент на люксовое купе
В Белоруссии выставили на продажу «Ё-мобили»13
Стало известно о гигантских пробках в Крыму374
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости Бортжурнал
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение