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О проблеме брошенного транспорта рассказали на встрече главы управы
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О проблеме брошенного транспорта рассказали на встрече главы управы 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 5 июля 2018
Фото: Борисовские пруды
Как решается проблема брошенного разукомплектованного транспорта в районе Орехово-Борисово Северное, рассказали на встрече главы управы Евгения Силкина с жителями. Открытый диалог прошел в среду, 4 июля.
— С начала года по настоящее время в районе выявили 40 транспортных средств, — рассказал Евгений Силкин, — Есть машины, от которых собственник отказался в установленном порядке, а есть такие, которые попросту брошены. В любом случае, они создают помехи для другого транспорта, а также для благоустройства территории района.
По словам главы управы района, бесхозный транспорт переходит в собственность города Москвы.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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