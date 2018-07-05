О проблеме брошенного транспорта рассказали на встрече главы управы

Как решается проблема брошенного разукомплектованного транспорта в районе Орехово-Борисово Северное, рассказали на встрече главы управы Евгения Силкина с жителями. Открытый диалог прошел в среду, 4 июля.

— С начала года по настоящее время в районе выявили 40 транспортных средств, — рассказал Евгений Силкин, — Есть машины, от которых собственник отказался в установленном порядке, а есть такие, которые попросту брошены. В любом случае, они создают помехи для другого транспорта, а также для благоустройства территории района.

По словам главы управы района, бесхозный транспорт переходит в собственность города Москвы.