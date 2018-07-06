Ещё
Цены на бензин на АЗС в июне выросли на 12,3%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цены на бензин на АЗС в июне выросли на 12,3% 

Прайм 6 июля 2018
Фото: Прайм
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Розничные цены на бензин в России в июне 2018 года выросли на 2,1% по сравнению с маем и на 12,3% — по сравнению с июнем прошлого года, говорится в материалах Росстата.
При этом в мае цены на АЗС росли на 5,6%.
"В июне, как и в предыдущем месяце, среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметнее всего подорожало топливо моторное. Так, цены на газовое моторное топливо выросли на 7,1%, бензин автомобильный различных марок — на 1,8-2,1%, дизельное топливо — на 1,9%", — говорится в материалах Росстата.
За январь-июнь бензин подорожал на 9,4%, а относительно аналогичного периода год назад рост составил 8,1%.
Цены на нефтепродукты в последнее время резко возросли: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В ходе «прямой линии» президента РФ Владимира Путина 7 июня министр энергетики РФ Александр Новак доложил, что с 30 мая цены на автозаправочных станциях не растут.
Прайм: последние новости
В России снизилась доля продаж премиальных авто АЕБ: Продажи новых легковых машин и LCV в июне в РФ выросли на 10,8% Volkswagen отзывает в РФ 1,2 тыс авто Teramont из-за проблем с замками ремней безопасности
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Опять за старое: Багдасарян снова поймали272
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
Балерину Мариинки насмерть сбили на Невском
Названо количество седанов в России
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение