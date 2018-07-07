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Британец выпил кофе в московском такси и очнулся без вещей
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Британец выпил кофе в московском такси и очнулся без вещей 

Газета.Ru 7 июля 2018
Фото: Газета.Ru
В Москве полиция возбудила уголовное дело после того, как гражданина Великобритании обокрали в такси. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Иностранец рассказал, что в 03.30 мск 7 июля сел в такси в Москве, где ему предложили кофе. Мужчина выпил его, после чего потерял сознание. Когда он очнулся, он заметил пропажу личных вещей.
Он обратился в медицинское учреждение, после чего об инциденте узнали в полиции. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи. Ведется поиск автомобиля такси и причастных к преступлению лиц.
Агентство «Москва» со ссылкой на СМИ отмечает, что речь может идти о футбольном обозревателе "Би-би-си", которого обокрали на 1 тыс. фунтов.
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