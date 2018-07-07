Британец выпил кофе в московском такси и очнулся без вещей

В Москве полиция возбудила уголовное дело после того, как гражданина Великобритании обокрали в такси. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Иностранец рассказал, что в 03.30 мск 7 июля сел в такси в Москве, где ему предложили кофе. Мужчина выпил его, после чего потерял сознание. Когда он очнулся, он заметил пропажу личных вещей.

Он обратился в медицинское учреждение, после чего об инциденте узнали в полиции. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи. Ведется поиск автомобиля такси и причастных к преступлению лиц.