Ещё
В центре Москвы украли сумку с миллионом рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В центре Москвы украли сумку с миллионом рублей 

Газета.Ru 8 июля 2018
Фото: РИА Новости
В кафе в центральном районе столицы неизвестные украли сумку с миллионом рублей, передает агентство «Москва» сообщение источника в правоохранительных органах.
"В кафе по адресу: ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2, украли сумку с 1 млн руб. ", — сказал источник.
В данный момент полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что неизвестный украл из сейфа в офисе в Москве 2,8 млн рублей. Полиция установила, что неизвестный путем отжатия оконной рамы проник в помещение и вскрыл сейф с деньгами.
Также ранее сообщалось, что на Патриарших прудах украли знак «Запрещено разговаривать с неизвестными».
Газета.Ru: последние новости
Болельщики фан-зон Архангельска и Нарьян-Мара благодарны сборной России за игру Опоры ЛЭП в виде якорей начали устанавливать под Калининградом На средства бюджета Брянской области закуплено 28 автобусов для городских маршрутов
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины эвакуации с Крымского моста75
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи7
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Опять за старое: Багдасарян снова поймали284
Автобус перевернулся из-за вонючего ботинка
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение