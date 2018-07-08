В центре Москвы украли сумку с миллионом рублей

"В кафе по адресу: ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2, украли сумку с 1 млн руб. ", — сказал источник.

В данный момент полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что неизвестный украл из сейфа в офисе в Москве 2,8 млн рублей. Полиция установила, что неизвестный путем отжатия оконной рамы проник в помещение и вскрыл сейф с деньгами.

Также ранее сообщалось, что на Патриарших прудах украли знак «Запрещено разговаривать с неизвестными».