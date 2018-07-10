Александр Гусев заинтересовался пробками в районе села Лосево под Воронежем 

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев обратился к начальнику ГУ МЧС по региону Александру Кошелю с просьбой разобраться с пробками на трассе в районе села Лосево.
На совещании в облправительстве глава региона сообщил о необходимости провести технические и организационные мероприятия по улучшению ситуации с проездом машин по территории Павловского района.
Напомним, ежегодно в сезон летних отпусков автомобилисты вынуждены стоять в многокилометровых пробках на трассе в районе села Лосево. Сложная ситуация на этом участке сохраняется и в этом году.