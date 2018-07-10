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Александр Гусев заинтересовался пробками в районе села Лосево под Воронежем
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Александр Гусев заинтересовался пробками в районе села Лосево под Воронежем 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев обратился к начальнику ГУ МЧС по региону Александру Кошелю с просьбой разобраться с пробками на трассе в районе села Лосево.
На совещании в облправительстве глава региона сообщил о необходимости провести технические и организационные мероприятия по улучшению ситуации с проездом машин по территории Павловского района.
Напомним, ежегодно в сезон летних отпусков автомобилисты вынуждены стоять в многокилометровых пробках на трассе в районе села Лосево. Сложная ситуация на этом участке сохраняется и в этом году.
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