Ещё
В Волгоградской области хотят ужесточить наказание для нарушителей на воде
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волгоградской области хотят ужесточить наказание для нарушителей на воде 

ria34.ru 49 минут назад
Фото: ria34.ru
После гибели одиннадцати человек на перевернувшемся катамаране в акватории Волги депутаты Волгоградской области предлагают жестко наказывать нарушителей-судовладельцев. Более того, как сообщает РИА34, народные избранники хотят внести изменения в уголовный кодекс.
— В правительство и верховный Суд РФ направлен для получения официальных отзывов проект изменений уголовного законодательства, — пояснили в пресс-службе Волгоградской областной думы. — Сейчас уголовная ответственность за нарушение правил пользования маломерными судами, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть потерпевшего, предусмотрена при условии, что таким судном управлял водитель, исполнявший свои должностные обязанности, — пояснили РИА34 в облдуме. — Предлагается установить специальную норму уголовной ответственности за аналогичное правонарушение для судоводителей-«частников». Также предлагается привлекать к ответственности за нарушение правил пользования маломерными судами, если причинен здоровью потерпевшего вред легкой и средней тяжести.
Как отмечают парламентарии, поводом обсуждения внесения изменений в уголовный кодекс стали многочисленные обращения о нарушениях на водоемах. Со слов волгоградцев и жителей региона обращающихся водители моторных лодок, катеров, гидроциклов нередко пренебрегают безопасностью окружающих и создают аварийно-опасные ситуации
Уточняется, что после получения отзывов из правительства, Верховного Суда и рассмотрения проектов федеральных законов Советом Законодателей ФС РФ, волгоградские депутаты обсудят вопрос о внесении этих законопроектов в Госдуму.
ria34.ru: последние новости
На видео попал обнаженный волгоградец, устроивший шоу с прыжком с Комсомольского моста Во время ЧМ-2018 на «Волгоград Арене» побывали более 160 тысяч зрителей В Волгограде столкнувшиеся легковушки снесли забор
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Опять за старое: Багдасарян снова поймали279
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Как «убить» Mercedes-Benz антифризом
Ценам наперекор: продажи автомобилей в РФ растут
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение