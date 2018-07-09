В Волгоградской области хотят ужесточить наказание для нарушителей на воде

После гибели одиннадцати человек на перевернувшемся катамаране в акватории Волги депутаты Волгоградской области предлагают жестко наказывать нарушителей-судовладельцев. Более того, как сообщает РИА34, народные избранники хотят внести изменения в уголовный кодекс.

— В правительство и верховный Суд РФ направлен для получения официальных отзывов проект изменений уголовного законодательства, — пояснили в пресс-службе Волгоградской областной думы. — Сейчас уголовная ответственность за нарушение правил пользования маломерными судами, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть потерпевшего, предусмотрена при условии, что таким судном управлял водитель, исполнявший свои должностные обязанности, — пояснили РИА34 в облдуме. — Предлагается установить специальную норму уголовной ответственности за аналогичное правонарушение для судоводителей-«частников». Также предлагается привлекать к ответственности за нарушение правил пользования маломерными судами, если причинен здоровью потерпевшего вред легкой и средней тяжести.

Как отмечают парламентарии, поводом обсуждения внесения изменений в уголовный кодекс стали многочисленные обращения о нарушениях на водоемах. Со слов волгоградцев и жителей региона обращающихся водители моторных лодок, катеров, гидроциклов нередко пренебрегают безопасностью окружающих и создают аварийно-опасные ситуации