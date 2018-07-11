Глава Свердловской области осмотрел новые трамваи УВЗ на ИННОПРОМе

"Уралтрансмаш готов выпускать до 150 таких трамваев в год", — сказал Городилов.

"Главу региона порадовало то, что эта продукция производится на екатеринбургском предприятии. Тем более, что трамвай на 97% создан из отечественных материалов, и их большая часть также производится на предприятиях Свердловской области", — сообщают в пресс-службе УВЗ.

Также глава региона с большим интересом ознакомился с новым модернизированным чешским трамваем 71-412 и высоко оценил эту модель. Как сообщал ранее ТАСС, общий парк трамвайных вагонов в России насчитывает свыше 8 тыс. единиц, из них более 2,5 тыс. — чешские вагоны, изготовленные в прошлом веке.

"Уралвагонзавод" — крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. В конце 2016 года президент РФ подписал указ о передаче 100% акций УВЗ из федеральной собственности «Ростеху».