Глава Свердловской области осмотрел новые трамваи УВЗ на ИННОПРОМе 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ посетил открытую экспозицию корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»). В сопровождении главы УВЗ Александра Потапова губернатор осмотрел новый полностью низкопольный трамвай модели 71-415 и выслушал доклад гендиректора предприятия «Уралтрансмаш» Владимира Городилова.
"Уралтрансмаш готов выпускать до 150 таких трамваев в год", — сказал Городилов.
"Главу региона порадовало то, что эта продукция производится на екатеринбургском предприятии. Тем более, что трамвай на 97% создан из отечественных материалов, и их большая часть также производится на предприятиях Свердловской области", — сообщают в пресс-службе УВЗ.
Также глава региона с большим интересом ознакомился с новым модернизированным чешским трамваем 71-412 и высоко оценил эту модель. Как сообщал ранее ТАСС, общий парк трамвайных вагонов в России насчитывает свыше 8 тыс. единиц, из них более 2,5 тыс. — чешские вагоны, изготовленные в прошлом веке.
"Уралвагонзавод" — крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. В конце 2016 года президент РФ подписал указ о передаче 100% акций УВЗ из федеральной собственности «Ростеху».