Глава «Уралвагонзавода» считает, что трамвай R1 найдет своего покупателя

МОСКВА, 13 июля. / ТАСС /. Глава "Уралвагонзавода" Александр Потапов считает, что трамвай R1, прозванный «IPhone на колесах», найдет своего покупателя, один из регионов интересуется поставкой. Об этом Потапов сообщил в интервью ТАСС.

Трамвай R1 в 2014 году презентовал «Уралвагонзавод» на выставке ИННОПРОМ. Продукт вызвал ажиотаж, но покупателя пока не нашел. В ноябре 2017 года директор по особым поручениям Ростеха Василий Бровко сообщал ТАСС, что трамвай не будет запущен в серийное производство.

"По моему мнению, R1 в любом случае имеет право на жизнь и найдет своего покупателя. Нужно его доработать, потому что, помимо внешнего вида, должна быть еще и технологичность. Помимо того, что он внешне хорош, он должен быть технологичен, удобен в эксплуатации и ремонте, а там не было даже моторной тележки. Но, тем не менее, я считаю, что такие концепт-модели имеют право на жизнь, и у них должно быть будущее", — сказал Потапов.

Он отметил, что один из регионов высказал заинтересованность в этом трамвае, но пока не определено финансирование. «Собственно, мы ждем, так как вкладывать средства, не понимая, что их вернешь неправильно. Мы внимательно следим за бизнес-проектами и возвратом вложенных инвестиций», — указал Потапов.

Отвечая на вопрос, о том, какой из регионов может позволить себе R1, Потапов предположил, что с точки зрения уровня бюджета скорее только Москва. «А с точки зрения особенностей такой красоты, которая присуща R1, это может быть и другой регион. Как говорится: хочу и все. Хотя в свое время мне пришла очень нестандартная идея — если покрасить его в красивый белый цвет, то свадебный кортеж на таком трамвае смотрелся бы очень классно. Если бы два-три брачных бюро закупили, то думаю многие бы пересели на него», — отметил он.

В этом году на выставке ИННОПРОМ-2018 «Уралвагонзавод» представил новую модель трамвая 71-415 «корабельного дизайна», где, по словам Потапова, многое взято из R1.

Концепт от УВЗ Планировалось, что в 2016 году будет создан серийный образец трамвая R1. Низкопольный трамвай модели R1 разработан ОАО «Уралтрансмаш» (входит в УВЗ) совместно с опытно-конструкторским бюро «Атом». Это первый российский инновационный трамвай, кузов которого изготовлен с применением композиционных материалов. Он оснащен Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС-навигацией, имеет семь HD-камер видеонаблюдения, систему кондиционирования и антибактериальные поручни. Трамвай является более эргономичным, современным и экономичным, чем западные аналоги.