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Россиянам представили «секретный» трамвай
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Россиянам представили «секретный» трамвай 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Газета "Труд"
«Уралвагонзавод» (УВЗ), входящий в состав «Ростеха», на выставке «Иннопром-2018» впервые представил новый «секретный» трамвай 71-415, не имеющий аналогов в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Вагон 415-й серии станет базой для линейки полностью низкопольных двух-, трех— и пятисекционных составов. На его основе с использованием ходовой части будет разработана вся линейка низкопольных вагонов любой вместимости и длины, рассказал разработчик Сергей Соловьев.
В трамвае насчитывается 33 сидения, однако его максимальная вместимость — 190 человек. Как сообщили разработчики, новинка оснащена всем необходимым для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, а также полностью вписывается в существующую трамвайную инфраструктуру российских городов.
Отмечается, что посетители выставки не увидят всю машину. По словам замгендиректора УВЗ по гражданской продукции Бориса Мягкова, это связано с инновационностью разработки и профилактикой интеллектуального рейдерства.
Получить сертификат соответствия техническим требованиям новинка должна к концу 2018 года. Первые составы поступят в парки техники Калининграда, Евпатории и Пятигорска.
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