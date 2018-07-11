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Госдума приняла закон о взыскании ущерба с угонщиков
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Госдума приняла закон о взыскании ущерба с угонщиков 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Жертвам автокраж пока достаточно проблематично возместить ущерб за порчу машины, если не доказан факт причинения вреда именно угонщиком. Теперь ситуация изменится: Госдума окончательно приняла закон, позволяющий взыскивать компенсацию с автовора.
Жалобу на эту тему в 2015 разбирал Конституционный суд РФ: автомобиль россиянина Владимира Кряжева был угнан, а затем брошен и вновь украден неизвестными лицами. С «первого» угонщика взыскать имущественный ущерб не получалось, потому что было не понятно, кто из похитителей причинил вред машине. Через суд взыскать с него ущерб удалось. По мотивам решения КС и был написан законопроект.
Закон направлен на защиту прав собственников автомобилей, объяснил его автор, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Закон позволит предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного чужому имуществу, к лицу, создавшему условия для его причинения. Это важно, когда непосредственный причинитель вреда не был установлен, отметил парламентарий.
"Случается, что преступление было совершено группой лиц, но не доказан факт причинения автомобилю убытков именно угнавшим лицом, а остальные лица следствием не установлены, — привел он примеры. — Или же если лицо, угнав автомобиль, бросило его на обочине, а оставленную без присмотра машину повредило уже другое лицо".
В таких случаях, согласно законопроекту, вред возместит угонщик. Получается, у потерпевшего будет больше возможностей в защите своих имущественных прав.
Важно, что если «причинитель» вреда известен, то вред возмещает он сам — новый закон не освобождает его от ответственности. А если угонщик уже возместил стоимость автомобиля, то он сможет требовать возмещения убытков с тех, кто в дальнейшем присвоил себе автомобиль (в случае обнаружения).
В прошлом году в России, по данным Генпрокуратуры РФ, было зарегистрировано 22,4 тыс. угонов автомобилей, из них 13 тыс. уголовных дел было передано в суд.
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