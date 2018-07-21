Ещё
С Мызинского моста начали убирать старую гидроизоляцию
Далее:
Читайте также:
Ещё

С Мызинского моста начали убирать старую гидроизоляцию 

Vgoroden.ru 3 часа назад
Фото: В городе N
В Нижнем Новгороде активно идут работы по ремонту Мызинского моста. На данный момент рабочие приступили к демонтажу старой гидроизоляции, сообщает пресс-служба администрации города.
Согласно информации, заместитель главы горадминистрации Анатолий Молев 20 июля проверил, как продвигаются работы по ремонту и восстановлению Мызинского моста. По его словам, подрядчик в срок завершил фрезировку более 13 тысяч квадратных метров асфальтобетона и приступил к следующему этапу: к разборке керамзитобетона, цементобетона и демонтажу старой гидроизоляции.
Кроме этого, Молев сообщил, что суточные планы производства работ исполняются на 100%. Поэтому уже в предстоящий понедельник подрядчик начнет работы по бетонному укреплению мостового полотна на участках, где полностью отсутствует защитный слой.
Напомним, работы на Мызинском мосту начались 9 июля. В этом году планируется отремонтировать только проезжую часть. На эти цели из областного и городского бюджетов было выделено почти 408,5 миллиона рублей.
Как сообщалось ранее, асфальт с Мызинского моста используют для ремонта дорог в Приокском районе.
Vgoroden.ru: последние новости
На нижегородского водителя неисправной маршрутки завели уголовное дело Конфликт скотников в Нижегородской области закончился серьезными травмами За езду по Большой Покровской с начала июля оштрафовали семь водителей
Комментарии  Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост «разваливается»: россияне бьют тревогу83
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»49
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе3
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение