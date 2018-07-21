С Мызинского моста начали убирать старую гидроизоляцию

В Нижнем Новгороде активно идут работы по ремонту Мызинского моста. На данный момент рабочие приступили к демонтажу старой гидроизоляции, сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, заместитель главы горадминистрации Анатолий Молев 20 июля проверил, как продвигаются работы по ремонту и восстановлению Мызинского моста. По его словам, подрядчик в срок завершил фрезировку более 13 тысяч квадратных метров асфальтобетона и приступил к следующему этапу: к разборке керамзитобетона, цементобетона и демонтажу старой гидроизоляции.

Кроме этого, Молев сообщил, что суточные планы производства работ исполняются на 100%. Поэтому уже в предстоящий понедельник подрядчик начнет работы по бетонному укреплению мостового полотна на участках, где полностью отсутствует защитный слой.

Напомним, работы на Мызинском мосту начались 9 июля. В этом году планируется отремонтировать только проезжую часть. На эти цели из областного и городского бюджетов было выделено почти 408,5 миллиона рублей.

Как сообщалось ранее, асфальт с Мызинского моста используют для ремонта дорог в Приокском районе.