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Люки с «Золотым мостом» появятся на дорогах Владивостока
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Люки с «Золотым мостом» появятся на дорогах Владивостока 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Канализационные люки с изображением Золотого моста будут установлены на Светланской улице в столице Приморья. Они сделаны из высокопрочного чугуна. Закрепляют люки специальным замком. Об этом сообщила администрация Владивостока.
Люки колодцев подземных коммуникаций устанавливают на дорогах и пешеходных зонах Владивостока в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». На них нанесено изображение Золотого моста. Изготовили люки в Туле на предприятии «Стандартпарк».
Новые сооружения не только будут обеспечивать доступ к сантехническим и инженерным коммуникациям, но и украсят город благодаря своему эстетическому виду. Они не будут греметь при наезде на них, поскольку все детали подогнаны к дорожному полотну.
В Красноярске объявили результаты второго аукциона по благоустройству проспекта Мира. Одним из нововведений, которые появятся на этом участке, будут умные остановки.
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