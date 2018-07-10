Люки с «Золотым мостом» появятся на дорогах Владивостока

Канализационные люки с изображением Золотого моста будут установлены на Светланской улице в столице Приморья. Они сделаны из высокопрочного чугуна. Закрепляют люки специальным замком. Об этом сообщила администрация Владивостока.

Люки колодцев подземных коммуникаций устанавливают на дорогах и пешеходных зонах Владивостока в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». На них нанесено изображение Золотого моста. Изготовили люки в Туле на предприятии «Стандартпарк».

Новые сооружения не только будут обеспечивать доступ к сантехническим и инженерным коммуникациям, но и украсят город благодаря своему эстетическому виду. Они не будут греметь при наезде на них, поскольку все детали подогнаны к дорожному полотну.

В Красноярске объявили результаты второго аукциона по благоустройству проспекта Мира. Одним из нововведений, которые появятся на этом участке, будут умные остановки.