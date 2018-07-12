Mercedes и Bosch будут сотрудничать в создании автономного транспорта

К альянсу Daimler и Bosh также присоединится компания NIVIDA.

Целью объединения будет создания беспилотных автомобилей, способных выйти на 4 и 5 уровни автономности. Для непосвященных можно пояснить, что на данных ступенях автомобили будут способны передвигаться без прямого участия человека.

Специалисты уже успели подсчитать, что использование беспилотников приведет к значительной экономии. Будут разгружены магистрали, повысится безопасность передвижения. Кроме того, себестоимость одной поездки можно снизить до 6 центов за километр пути.

У каждой из компаний свой участок работы. NIVIDA будет отвечать за компьютерную часть, информационные технологии, Bosch предоставит необходимое оборудование и проверит его надежность. Что же касается Daimler — это транспортные средства для экспериментов.

Ожидается, что появление революционного механизма движения дело самых ближайших лет. Новшества отразятся на всей повседневной жизни.