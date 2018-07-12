В Волгограде восстановлено 400 тысяч квадратных метров дорог

Сейчас работы проходят на 37 объектах в разных районах города.

По данным пресс-службы городской администрации, в Краснооктябрьском районе рабочие заново строят дорогу по улице Чистоозерной, а по проспекту Металлургов уже уложили новое полотно на площади свыше 16000 квадратных метров. В Ворошиловском районе дорожники обновляют восемь улиц протяженностью около восьми километров, в Дзержинском районе — завершено строительство дороги по улице Московской. Завершена укладка асфальтобетона на улице Шурухина в Тракторозаводском районе и на восьмикилометровом участке Второй Продольной магистрали в Кировском районе. В поселке Горьковском сейчас строители укладывают асфальтобетон на улицах Голубятникова, Терешковой и Волгоградской. В поселке Верхнезареченский — на Александрова и Дундича. Полностью будет восстановлена дорога по улице Дзержинского, соединяющая поселок с Тракторозаводским районом.