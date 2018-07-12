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На улице Партизана Железняка в Красноярске обустроят двести парковочных мест
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На улице Партизана Железняка в Красноярске обустроят двести парковочных мест 

РИА «ФедералПресс» 16 часов назад
Фото: Красноярские новости
В Красноярске на улице Партизана Железняка планируется обустроить более 200 парковочных мест. Они бесплатными. Как отметил мэр Красноярска Сергей Еремин во время инспекции благоустройства Советского района, парковочные места появятся на месте снесенных павильонов. Сейчас идет расчистка площадок под парковки. Стоянка будет организована вдоль всей улицы, рассказал мэр  Первые 30 мест уже появились на месте ларьков у краевой больницы. Вблизи ККБ-1 будет обустроена остановка, уложен новый асфальт, брусчатка, поблизости высадят деревья. Кроме того, на Партизана Железняка вывески магазинов и павильонов выполнят в одном стиле.
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