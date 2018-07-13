Проект дублёра Московского проспекта в Воронеже разработают к июню 2019 года 

Власти потратят почти 46 млн рублей. Проект строительства дублёра Московского проспекта в Воронеже разработают за год, следует из распоряжения, подписанного мэром Вадимом Кстениным. Документ появился в распоряжении «Вести-Воронеж» в пятницу, 13 июля. На разработку проекта из областного бюджета потратят более 44,5 млн рублей, из городского — почти 1,4 млн рублей. В распоряжении говорится, что муниципальный контракт на выполнение работ должна будет заключить «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». Подрядчик в свою очередь должен будет разработать проектно-сметную документацию на строительство дублёра Московского проспекта — от улицы Антонова-Овсеенко до проспекта Труда с последующим выходом на сам Московский проспект, а также на улицы 9 Января и Кольцовская. Предельный срок разработки проекта — 1 июня 2019 года, следует из распоряжения. Сроки строительства дублёра пока не называются. О том, что проектирование дублёра Московского проспекта начнётся в 2018 году, стало известно ещё в конце декабря 2017-го. Власти уже запланировали «глобальный выкуп» земельных участков под строительство новой дороги. Объект станет частью Воронежской кольцевой автодороги (КАД). Что она будет из себя представлять, читайте в обзоре «Вести-Воронеж». Дарья Крымова