Ремонт Московского проспекта в Воронеже подешевел на 2 млн рублей 

Работы выполнит компания «Навастрой». Мэрия определилась с подрядчиком для ремонта Московского проспекта в Воронеже — им займётся ООО «Навастрой». Компания согласилась исполнить контракт за 211,6 млн рублей, что на 2 млн меньше начальной суммы. Итоги торгов опубликовали на сайте госзакупок во вторник, 10 июля. В торгах, помимо ООО «Навастрой», участвовало ООО «СМУ-90». Обе компании известны в Воронеже — в 2017-м они провели ремонт городских улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», а в 2018-м вновь стали победителями аукционов. «СМУ-90» предложило провести ремонт Московского проспекта на миллион дороже, чем «Навастрой». Конкурсная комиссия выбрала подрядчиком компанию, предложившую наименьшую цену. Победителю торгов предстоит завершить строительно-монтажные работы до 15 мая 2019 года. В 2018 году Московский проспект не попал в программу «Безопасные и качественные дороги», так как его площадь превышала лимиты финансирования. Справка Масштабный ремонт городских улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги-2018» стартовал в Воронеже в начале апреля. Специалисты отремонтируют 100 объектов улично-дорожной сети во всех районах города за 1,6 млрд рублей. После выполнения запланированных работ доля нормативных дорог должна вырасти с 48,5%, до 60,8%. Дарья Крымова