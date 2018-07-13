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В Воронеже построят дублер Московского проспекта
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В Воронеже построят дублер Московского проспекта 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
В Воронеже разработают проект строительства дублера Московского проспекта, что следует из распоряжения мэра Вадима Кстенина, опубликованного на сайте городской администрации.
Как следует из документа, дорогу построят от улицы Антонова-Овсеенко до проспекта Труда с последующим выходом на Московский проспект, улицы 9 Января и Кольцовская. Муниципальный контракт заключит «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства».
Проект должны разработать до 1 июня 2019 года. Деньги на эти цели выделят из городского и областного бюджета. Всего на разработку проекта власти потратят порядка 46 млн рублей.
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