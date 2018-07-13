В Воронеже построят дублер Московского проспекта

В Воронеже разработают проект строительства дублера Московского проспекта, что следует из распоряжения мэра Вадима Кстенина , опубликованного на сайте городской администрации.

Как следует из документа, дорогу построят от улицы Антонова-Овсеенко до проспекта Труда с последующим выходом на Московский проспект, улицы 9 Января и Кольцовская. Муниципальный контракт заключит «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства».

Проект должны разработать до 1 июня 2019 года. Деньги на эти цели выделят из городского и областного бюджета. Всего на разработку проекта власти потратят порядка 46 млн рублей.