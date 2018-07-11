«Уральские локомотивы» работают над созданием двухэтажных «Ласточек»

МОСКВА, 11 июля. / ТАСС /. «Уральские локомотивы» занимаются проектированием двухэтажных вагонов для скоростного поезда «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба группы «Синара».

Новые вагоны будут созданы для повышения пассажировместимости и сокращения времени в пути. В двухэтажном поезде предусмотрено 490 посадочных мест, а также купе, спальные места и вагон-ресторан.

В пресс-службе сообщили, что гарантированная скорость нового поезда составит до 160 км/ч.

С 2010 г. под Екатеринбургом работает совместное предприятие концерна Siemens и группы «Синара» (доля каждого — 50%) — «Уральские локомотивы», на котором организовано производство скоростного поезда «Ласточка».

Поезда «Ласточка» оборудованы 368 мягкими креслами, розетками, туалетами, есть места для людей с ограниченными возможностями. Максимальная скорость движения состава 160 км/ч, вагоны оснащены системами климат-контроля, wi-fi, пожаротушения и видеонаблюдения. Составы построены в России в 2016 году по технологии Siemens. У поездов этой серии увеличенный срок службы и межремонтного пробега, они могут перемещаться на расстояния до 1,4 тыс. км без дополнительного обслуживания.