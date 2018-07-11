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«Уральские локомотивы» работают над созданием двухэтажных «Ласточек»
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«Уральские локомотивы» работают над созданием двухэтажных «Ласточек» 

ТАСС 11 июля 2018
Фото: РЖД-Партнер
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. «Уральские локомотивы» занимаются проектированием двухэтажных вагонов для скоростного поезда «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба группы «Синара».
Новые вагоны будут созданы для повышения пассажировместимости и сокращения времени в пути. В двухэтажном поезде предусмотрено 490 посадочных мест, а также купе, спальные места и вагон-ресторан.
В пресс-службе сообщили, что гарантированная скорость нового поезда составит до 160 км/ч.
С 2010 г. под Екатеринбургом работает совместное предприятие концерна Siemens и группы «Синара» (доля каждого — 50%) — «Уральские локомотивы», на котором организовано производство скоростного поезда «Ласточка».
Поезда «Ласточка» оборудованы 368 мягкими креслами, розетками, туалетами, есть места для людей с ограниченными возможностями. Максимальная скорость движения состава 160 км/ч, вагоны оснащены системами климат-контроля, wi-fi, пожаротушения и видеонаблюдения. Составы построены в России в 2016 году по технологии Siemens. У поездов этой серии увеличенный срок службы и межремонтного пробега, они могут перемещаться на расстояния до 1,4 тыс. км без дополнительного обслуживания.
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