«Балтийский Лизинг» предлагает особые условия на автокраны «Ивановец»

Компания «Балтийский Лизинг» в рамках сотрудничества с ивановским машиностроительным заводом «Автокран» предлагает клиентам приобретать автокраны «Ивановец» в лизинг со скидкой в размере до 5,5% в зависимости от модели.

Как уточнили в компании, для получения финансирования необходимо внести аванс в размере от 15% от стоимости техники и представить анкету и заявку на лизинг, устав предприятия с подтверждением полномочий руководителя, а также финансовую отчетность.

Предложение действует во всех дилерских центрах производителя. Консультацию по приобретению автокранов «Ивановец» можно получить в любом из 69 филиалов «Балтийского Лизинга». Заключить договор можно на срок от 12 до 36 месяцев. Предварительное решение о заключении договора принимается за один день.

Грузоподъемность машин колеблется от 16 до 100 тонн, каждая модель оснащена выдвижной телескопической стрелой, которая обычно имеет от двух до четырех секций, уточняют в «Балтийском Лизинге».