Ещё
«Балтийский Лизинг» предлагает особые условия на автокраны «Ивановец»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Балтийский Лизинг» предлагает особые условия на автокраны «Ивановец» 

Банки.ру 5 часов назад
Компания «Балтийский Лизинг» в рамках сотрудничества с ивановским машиностроительным заводом «Автокран» предлагает клиентам приобретать автокраны «Ивановец» в лизинг со скидкой в размере до 5,5% в зависимости от модели.
Как уточнили в компании, для получения финансирования необходимо внести аванс в размере от 15% от стоимости техники и представить анкету и заявку на лизинг, устав предприятия с подтверждением полномочий руководителя, а также финансовую отчетность.
Предложение действует во всех дилерских центрах производителя. Консультацию по приобретению автокранов «Ивановец» можно получить в любом из 69 филиалов «Балтийского Лизинга». Заключить договор можно на срок от 12 до 36 месяцев. Предварительное решение о заключении договора принимается за один день.
Грузоподъемность машин колеблется от 16 до 100 тонн, каждая модель оснащена выдвижной телескопической стрелой, которая обычно имеет от двух до четырех секций, уточняют в «Балтийском Лизинге».
Банки.ру: последние новости
10 июля. Главное за минуту: в России остановился рост зарплат, ЦБ придумал, как ограничить продажи полисов ОСАГО Клиенты CARCADE смогут оформить в лизинг внедорожники Mitsubishi по спецпредложению В преддверии 8 Марта в России падают продажи кастрюль и сковородок
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Финляндию прибыл лимузин «Кортеж»
Прокуратура проверит дело о нашумевшем ДТП1
Dongfeng представила в России новый кроссовер
Новая Toyota Supra проехалась в Гудвуде
Skoda Octavia прибавила в цене
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение