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Число заторов в районе Офицерского моста в Краснодаре стало меньше
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Число заторов в районе Офицерского моста в Краснодаре стало меньше 

АиФ — Юг 6 часов назад
Фото: АиФ – Юг
Это показал мониторинг, который ведет департамент транспорта и дорожного хозяйства города. С увеличением числа полос на Офицерском путепроводе ситуация с движением автотранспорта в час пик значительно улучшилась.
«Мониторинг в утренний час пик 12 июля показал, что пробки практически не было: как на въезд в город со стороны ул. Ростовское шоссе, по ул. Зиповской и ул. Колхозной, так и на выезд — со стороны ул. Красной и ул. Коммунаров. Мы продолжим изучать ситуацию, чтобы организовать на этом перекрестке наиболее оптимальную схему движения транспорта», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Кроме того, свою оценку движения автотранспорта в течение дня ведут и сотрудники ГИДББ, и особенно — в утренние и вечерние часы пик. Теперь предстоит еще откорректировать работу светофоров в этой части Краснодара.
Напомним, ночью с 11 на 12 июля глава Краснодара Владимир Первыщов после ремонта открыл движение на Офицерском путепроводе, сообщает пресс-служба города.
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