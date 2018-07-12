Число заторов в районе Офицерского моста в Краснодаре стало меньше

Это показал мониторинг, который ведет департамент транспорта и дорожного хозяйства города. С увеличением числа полос на Офицерском путепроводе ситуация с движением автотранспорта в час пик значительно улучшилась.

«Мониторинг в утренний час пик 12 июля показал, что пробки практически не было: как на въезд в город со стороны ул. Ростовское шоссе, по ул. Зиповской и ул. Колхозной, так и на выезд — со стороны ул. Красной и ул. Коммунаров. Мы продолжим изучать ситуацию, чтобы организовать на этом перекрестке наиболее оптимальную схему движения транспорта», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов

Кроме того, свою оценку движения автотранспорта в течение дня ведут и сотрудники ГИДББ, и особенно — в утренние и вечерние часы пик. Теперь предстоит еще откорректировать работу светофоров в этой части Краснодара.

Напомним, ночью с 11 на 12 июля глава Краснодара Владимир Первыщов после ремонта открыл движение на Офицерском путепроводе, сообщает пресс-служба города.