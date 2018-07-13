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Администрацию Неманского округа суд заставил отремонтировать мост
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Администрацию Неманского округа суд заставил отремонтировать мост 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Администрацию Неманского округа по суду заставили отремонтировать железобетонный мост, которым ежедневно пользуются жители поселка Гудково. Подробности рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Мост через реку Малая Тыльжа до недавнего времени был не совсем удобен и даже опасен для пешеходов — нет перил. Но жители поселка каждый день пользуются им. Специалисты признали техническое состояние моста «не отвечающим требованиям действующего федерального законодательства», поэтому главе округа было внесено представление об устранении выявленных нарушениях.
Но денег на ремонт местная администрация так и не нашла. Прокурору пришлось обратиться в суд, чтобы обязать чиновников отремонтировать мост.
«Железобетонный мост через реку Малая Тыльжа отремонтирован, тем самым восстановлены нарушенные права людей на жизнь и здоровье, гарантированные ч. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 41, ч. 1 ст. 45 Конституцией РФ», — говорится в сообщении прокуратуры.
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