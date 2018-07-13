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В Псковской области подвели итоги работы полиции за первое полугодие
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В Псковской области подвели итоги работы полиции за первое полугодие 

АиФ Северо-запад 5 часов назад
Фото: АиФ Северо-запад
Итоги работы полиции в первом полугодии 2018 года рассмотрели на расширенном заседании коллегии УМВД России по Псковской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
В работе коллегии приняли участие врио губернатора региона Михаил Ведерников, главный федеральный инспектор в Псковской области Андрей Калинин, начальники территориальных ОМВД, представители органов государственной власти, силовых структур и ведомств.
Группа отличившихся стражей порядка была поощрена ведомственными наградами, почетными грамотами, благодарностями. По традиции погоны получили сотрудники, которым присвоены первые и очередные специальные звания. А ряду полицейских и ветеранов вручены жилищные сертификаты. С вступительным словом к собравшимся обратился начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин.
Отмечалось, что органами внутренних дел за истекший период на территории региона был обеспечен общественный порядок и безопасность, достигнуты определенные положительные результаты в противодействии преступности. Так, сократилось общее количество зарегистрированных преступлений, улучшилась раскрываемость тяжких и особо тяжких составов, в том числе разбойных нападений, грабежей, краж. Раскрывались и резонансные преступления.
По результатам заседания приняты решения, направленные на дальнейшее совершенствование оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел области, повышение уровня защищенности граждан от противоправных посягательств.
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