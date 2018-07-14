Россельхознадзор не допустил ввоз 61 тонны овощей из Средней Азии

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области не допустило ввоз 61 тонны овощей и фруктов из Средней Азии, сообщает RIA56.

10 июля на дороге у пропускного пункта «Орск» был задержан автомобиль, перевозивший 20 тонн казахстанского репчатого лука без фитосанитарных документов.

11 июля у пропускного пункта «Маштаково» в Первомайском районе задержали две машины из Кыргызстана, которые перевозили 39,3 тонны таджикского репчатого лука. При проверке оказалось, что информация в фитосанитарных сертификатах не соответствует данным в транспортных документах.

Собственники приняли решение вернуть продукцию. Под контролем представителей Россельхознадзора и Пограничного управления ФСБ груз был отправлен обратно за пределы России.

Кроме того, у пропускного пункта «Маштаково» остановили автомобиль, следовавший из Казахстана с 1556 килограммами овощей и фруктов без документов. Из-за нарушения правил ввоза по решению собственника продукция была уничтожена в Бузулуке.

«По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях», — добавили в управлении.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Россельхознадзор задержал 27 тонн мяса курицы из Бразилии в Калининградской области.