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Плохо сделал и пропал: в Ярославле власти потеряли фирму, которая должна переделывать дорогу
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Плохо сделал и пропал: в Ярославле власти потеряли фирму, которая должна переделывать дорогу 

76.ru 6 часов назад
Фото: 76.ru
Ямочный ремонт на юго-западной окружной дороге делает ДСУ-1  В Ярославле стала разваливаться юго-западная окружная дорога, которую отремонтировали в прошлом году. А фирма, которая делала ремонт и должна нести гарантийные обязательства, пропала. И чиновники не могут никого оттуда найти.
— Прежняя подрядная организация «Экоград», занимавшаяся этой дорогой год назад, не выходит на связь и к гарантийным обязательствам не приступает, — рассказал заместитель директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Роман Карасёв. — Замечания к данной фирме появились еще на начальной стадии ремонта: подрядчик сильно затягивал сроки.
Чиновники фирму решили оштрафовать на полтора миллиона рублей. А ремонтировать юго-западную окружную дорогу заставили другую контору.
— Дефектов на самой дороге там не так уж и много, — говорит первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Сорогин. — Их устранением занимается ДСУ-1 в рамках своего контракта по ямочному ремонту.
А ещё недавно стало известно, когда закончится ремонт дорог на улице Нефтяников и проспекте Авиаторов.
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