На ремонт уйдёт 73 тысячи: тюменец требует компенсацию с компании, по чьей вине разбилась его машина

Сегодня, 13 июля, остановку уже починили. Кто компенсирует ремонт разбитой легковушки — вопрос спорный

Целый день ушёл у тюменца на поиски организации, которая отвечает за остановочный комплекс на Бориса Житкова . Из-за сорванной кровли, накануне пострадали несколько машин. Большой лист, слетевший с остановки, на скорости пронесся через дорогу и зацепил три припаркованных автомобиля.

— Утром первым делом мы приехали в УК «Русь», где нас перенаправили в администрацию города, а оттуда — в компанию «Перестрой-ка». Их юрист и директор уверены, что они тут не при чём и в их зону ответственности входит только уборка на этой автобусной остановке. И, вообще, инцидент произошёл из-за непогоды, — рассказал 72.ru владелец одной из разбитых упавшей кровлей машин.

Развели руками и в ТюменьСтройМосте, и в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Специалисты утверждают, что срок гарантийного обслуживания установленного в 2014 году остановочного комплекса уже давно истек. Поэтому помочь ничем не могут.

— Оставили письменную претензию на имя руководства управы ВАО, попросив помочь найти виновных для возмещения ущерба: в акте предварительного осмотра автомобиля указана сумма в 73400 рублей. Ждём, когда с нами свяжутся юристы этой организации, — уточнил наш собеседник.

Злополучная остановка простояла без навеса почти сутки

Мужчина по пути домой обнаружил, что остановке рабочие возвращают былой вид.

— Узнал у них, на кого они работают. Ответили — «Перестрой-ка», — подытожил тюменец. В дальнейшем он рассчитывает на помощь юриста, который уже работает над этим делом.

О том, как правильно действовать в такой ситуации, 72.ru рассказал автоюрист Игорь Полицаев. Подробности читайте в нашем предыдущем материале.