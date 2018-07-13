Ещё
На ремонт уйдёт 73 тысячи: тюменец требует компенсацию с компании, по чьей вине разбилась его машина
Далее:
Читайте также:
Ещё

На ремонт уйдёт 73 тысячи: тюменец требует компенсацию с компании, по чьей вине разбилась его машина 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня, 13 июля, остановку уже починили. Кто компенсирует ремонт разбитой легковушки — вопрос спорный
Целый день ушёл у тюменца на поиски организации, которая отвечает за остановочный комплекс на Бориса Житкова. Из-за сорванной кровли, накануне пострадали несколько машин. Большой лист, слетевший с остановки, на скорости пронесся через дорогу и зацепил три припаркованных автомобиля.
— Утром первым делом мы приехали в УК «Русь», где нас перенаправили в администрацию города, а оттуда — в компанию «Перестрой-ка». Их юрист и директор уверены, что они тут не при чём и в их зону ответственности входит только уборка на этой автобусной остановке. И, вообще, инцидент произошёл из-за непогоды, — рассказал 72.ru владелец одной из разбитых упавшей кровлей машин.
Развели руками и в ТюменьСтройМосте, и в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Специалисты утверждают, что срок гарантийного обслуживания установленного в 2014 году остановочного комплекса уже давно истек. Поэтому помочь ничем не могут.
— Оставили письменную претензию на имя руководства управы ВАО, попросив помочь найти виновных для возмещения ущерба: в акте предварительного осмотра автомобиля указана сумма в 73400 рублей. Ждём, когда с нами свяжутся юристы этой организации, — уточнил наш собеседник.
Злополучная остановка простояла без навеса почти сутки
Мужчина по пути домой обнаружил, что остановке рабочие возвращают былой вид.
— Узнал у них, на кого они работают. Ответили — «Перестрой-ка», — подытожил тюменец. В дальнейшем он рассчитывает на помощь юриста, который уже работает над этим делом.
О том, как правильно действовать в такой ситуации, 72.ru рассказал автоюрист Игорь Полицаев. Подробности читайте в нашем предыдущем материале.
72.ru: последние новости
«Уехал продавать автомобиль и не вернулся»: 34-летний житель Стерлитамака пропал по пути в Тюмень Разъезжавшая без прав начальник магазина отправится мести улицы Тобольска Официально: начальник ГИБДД Тюменской области Михаил Киселев ушел в отставку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства18
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
«Байкера не давала прооперировать его мать»21
Почему не стоит заправлять полный бак
В России названы самые популярные грузовики-иномарки
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение