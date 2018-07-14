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В Тюмени может увеличится количество электромобилей до 350
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В Тюмени может увеличится количество электромобилей до 350 

Уральский меридиан 3 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В Тюмени к 2025 году может появится до 350 электромобилей. При том, что еще 1,5 года назад в городе было официально зарегистрировано 10 электромобилей, а на сегодняшний день их около 40.
«В Тюмени должно быть около 1500 станций медленной зарядки для нормальной работы и чтобы не было очередей. Сеть зарядных станций нужно развивать на придорожных парковках, плоскостных парковках, около торговых центров и придомовых зонах. В последнем случае человек сможет оставить машину на всю ночь — вечером поставил, утром выехал», — цитирует портал Вслух.ру кандидата технических наук, доцента кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта» ТИУ и руководителя подпроекта «Тюменская область — регион транспорта будущего» Илью Анисимова.
В Тюмени было установлено 3 зарядных станции в прошлом году, еще три должны появится до конца 2018 года. Соответствующее соглашение подписала Администрация города Тюмени с компанией СУЭНКО.
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