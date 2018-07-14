В Томском районе полицейские организовали увлекательную игру для воспитанников детского сада

В рамках проекта «Я в безопасности!» и профилактического мероприятия «Внимание-лето!» в МБДОУ «Детский сад п. Аэропорт» сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Томскому району совместно с сотрудниками ОУУП и ПДН ОМВД России по Томскому району провели среди воспитанников детского сада игру под названием «Безопасный пешеход».

Цель данного мероприятия — пропаганда безопасности дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

В рамках встречи полицейские еще раз напомнили дошколятам основные правила движения для пешеходов и велосипедистов, повторили основные группы дорожных знаков и рассказали о том, что необходимо им для безопасной поездки в автомобиле. В ходе беседы полицейские обратили внимание ребят и на выбор мест для игр на улице.

В завершении мероприятия дети обратились к родителям, призывая соблюдать Правила дорожного движения, не забывать про ремни безопасности и пользоваться детскими удерживающими устройствами.