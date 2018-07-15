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«Полный провал»: в Челябинске у пешеходного перехода асфальт ушёл под землю
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«Полный провал»: в Челябинске у пешеходного перехода асфальт ушёл под землю 

74.ru 44 минуты назад
Фото: 74.ru
В Ленинском районе на пересечении улиц Барбюса и Дзержинского новый асфальт ушёл под землю. На его месте образовалась огромная яма. Фотографиями провала с 74.ru поделились читатели.
Провал случился на перекрёстке улиц Барбюса и Дзержинского
— Там яма метра два глубиной, — рассказала читательница 74.ru. — На дне — вода. Это место ничем не огорожено. Асфальт провалился рядом с пешеходным переходом. Там и на велосипедах народ проезжает, и мамочки с колясками. Не уверена, что в тёмное время суток эту яму вообще видно. Туда же с головой можно уйти запросто. А ведь это новый асфальт, его уложили тут меньше месяца назад.
Вот такой глубины образовалась яма  На фото видно, что на дне ямы скопилась вода. Не исключено, что причиной разрушения стало подмытие грунта. 74.ru направил запрос в МУП ПОВВ.
На дне ямы скопилась вода
Иногда такие провалы могут привести к трагедии. Например, ямой посреди дороги на улице Братьев Кашириных в районе ЧелГУ заинтересовались следователи: они определяют «причастность» провала к гибели мотоциклиста 21 июня. Ответственные организации между тем перекладывают вину друг на друга, а саму яму уже несколько месяцев никто не ремонтирует.
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