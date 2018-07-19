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Власти просят увеличить число экипажей ГИБДД у села Лосево из-за пробок
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Власти просят увеличить число экипажей ГИБДД у села Лосево из-за пробок 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 19 июл — РИА Новости. Власти Воронежской области просят ГИБДД региона увеличить количество экипажей на участке трассы М-4 «Дон» в районе села Лосево, где возникают гигантские пробки, сообщает облправительство.
На минувших выходных ряд СМИ сообщил о 45-километровой пробке на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе села Лосево Воронежской области. Попавшие в пробку водители в соцсетях рассказывали, что жители села сами принимают участие в ее создании, чтобы за деньги показать объезд. Самостоятельные же поиски другой дороги могут закончиться наездом на искусственное препятствие, например, доски с гвоздями.
Самый узкий участок трассы
Ситуация с заторами у села Лосево возникает часто, пик приходится на летнее время, когда люди едут в отпуска. Как пояснили РИА Новости в ГК «Автодор», трасса М-4 «Дон» — единственная, которая ведет на курорты юга, при этом транспортная инфраструктура не рассчитана на такой трафик.
"Участок село Лосево — город Павловск является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон». При этом в летний сезон на магистрали идет взрывной рост трафика", — говорится в сообщении ГК «Автодор».
В среду, 18 июля, врио губернатора Воронежской области Александр Гусев обсудил ситуацию на участке трассы М-4 «Дон» у села Лосево с председателем правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергеем Кельбахом.
"На встрече было предложено направить обращение в адрес УГИБДД МВД России по Воронежской области о выделении дополнительных экипажей в район села Лосево в целях оперативной ликвидации возникающих дорожно-транспортных происшествий", — сообщает облправительство.
Три варианта объезда
По словам главы «Автодора», сейчас на подъезде к селу Лосево установлены дополнительные информационные знаки и указатели, которые позволяют заблаговременно выбрать альтернативный маршрут движения по региональным и местным автодорогам.
"Автодор" предлагает три варианта объезда.
Первый: на 588-м километре М-4 «Дон» уйти на город Лиски, потом через Каменку, Россошь, Кантемировку и с выездом на 740-й километр М-4 «Дон» за город Богучар, за 37 километров до границы с Ростовской областью (здесь остается еще вариант через город Бобров).
Второй: на 595-м километре М-4 «Дон» уйти на город Бобров через Бутурлиновку с выездом в город Павловск на 671-м километре М-4 «Дон» или в город Богучар на 740-м километре М-4 «Дон» (вариант для тех водителей, кто уже находится непосредственно перед селом Лосево и не имеет возможности его объехать).
Третий: на 492-м километре М-4 «Дон» идти на Воронеж, дальше на окружную Воронежа (указатель на город Курск), дальше по проспекту Патриотов, переходящему в Курскую трассу Е-38 и до поворота на город Острогожск. И дальше через город Острогожск, Каменку, Россошь, Кантемировку с выездом на 740-м километре М-4 «Дон» за городом Богучар, за 37 километров до границы с Ростовской областью. Как отмечает «Автодор», это вариант дальнего объезда.
Обход построят в 2019 году
Ситуация с заторами у села Лосево может решиться со вводом в эксплуатацию обхода «Лосево — Павловск» общей протяженностью 85,17 километра, строительство которого началось весной 2017 года.
"Строительство ведется с опережением графика. Перевыполнение по итогам 2017 года составило 187,8%", — информирует правительство Воронежской области.
По информации ГК «Автодор», новый участок трассы М-4 «Дон» пройдет по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской области.
"Дорога станет 1Б технической категории. Это означает, что она будет иметь четыре полосы движения с разделенными встречными потоками и развязками в разных уровнях. Расчетная скорость движения составит 120 км/ч", — сообщает ГК «Автодор».
Ранее сроком окончания строительства дороги в обход села Лосево и города Павловска компанией «Автодор» назывался декабрь 2020 года. Однако уже в конце прошлого года Сергей Кельбах заявил, что планируется закончить ее раньше.
"Новая магистраль будет построена в 2019 году", — сообщает госкомпания.
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