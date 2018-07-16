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На набережной Массалитинова в Воронеже образовалась огромная яма
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На набережной Массалитинова в Воронеже образовалась огромная яма 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
«Дождь прошел и смыл асфальт», — с такой подписью разметили снимок ямы в городском сообществе «Типичный Воронеж». Автомобилистов предупреждают о глубоком провале асфальта на дороге и просят быть осторожными.
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