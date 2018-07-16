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Первый электробус начали тестировать в Ижевске
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Первый электробус начали тестировать в Ижевске 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
ИЖЕВСК, 16 июля. /ТАСС/. Первый электробус начали тестировать на улицах столицы Удмуртии в рамках перехода на экологически безопасный и более экономичный транспорт. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Ижевского производственного объединения пассажирского автотранспорта.
"Прибыл первый электробус, который предприятие получило на тестовую эксплуатацию. Технические специалисты и водители прошли стажировку, опробовали новую технику в условиях автобусного парка. 16 июля электробус начал обслуживать пассажиров на маршруте № 281", — говорится в сообщении. По данным предприятия, автобус планируется также обкатать на других популярных городских маршрутах.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе объединения пассажирского автотранспорта, освоение автобусов с электрическим двигателем является продолжением проекта по переходу на экологически безопасные типы подвижного состава. В автопарке насчитывается 20% автобусов на газомоторном топливе, в ближайшее время предприятие планирует довести показатель недизельных автобусов до 70%. «Будут ли это только газомоторные автобусы, или газомоторные автобусы и электробусы вперемешку, зависит от испытаний, которые мы проведем», — отметили в объединении пассажирского автотранспорта.
В пресс-службе добавили, что цена электробуса в среднем в 2,5 раза выше стоимости газовых автобусов, которые с 2015 года приобретаются на предприятии. «Надеемся, что за счет экономии в эксплуатации они должны себя оправдать. В случае с газовыми автобусами — средства себя оправдывают. А это новая техника, мы ее взяли на испытание, чтобы понять, какой расход и какие будут сопутствующие накладные расходы, только потом будем делать вывод, приобретать ее или нет», — подчеркнули в пресс-службе.
Осваивать новый вид техники в Ижевском производственном объединении пассажирского автотранспорта начали с электробуса отечественного производства «СитиРитм-12Е». В течение месяца специалистам предстоит определить, существенной ли будет экономия. Автобус оснащен отечественным электромотором и литий-полимерной батареей, запас энергии позволяет проехать до 300 км без дополнительной зарядки. Электробус производит меньше шума и вибраций, в салоне есть климат-контроль, оборудован низкий пол для колясочников, вместимость автобуса составляет 90 человек.
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