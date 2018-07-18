«Не шевелись!»: самарцы сняли на видео падение девочки с ж/д моста на провода в Запанском

Первые минуты после падения 13-летней девочки с железнодорожного моста в поселке Запанском на электропровода попали на камеру мобильного телефона. Очевидец поделился видео.

Инцидент произошел 14 июля. Девочка шла с друзьями на речку и решила сделать селфи на мосту. Она перелезла через перила, оступилась и упала на провода. Так она провисела около часа.

На помощь девочке поспешили местные жители. Один из них затащил ее на мост с помощью автомобильного троса. Полную историю спасения подростка читайте в нашем репортаже.

Сейчас девочка находится в больнице. У нее диагностировали ожоги и черепно-мозговую травму.