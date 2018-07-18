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«Не шевелись!»: самарцы сняли на видео падение девочки с ж/д моста на провода в Запанском
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«Не шевелись!»: самарцы сняли на видео падение девочки с ж/д моста на провода в Запанском 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Первые минуты после падения 13-летней девочки с железнодорожного моста в поселке Запанском на электропровода попали на камеру мобильного телефона. Очевидец поделился видео.
Инцидент произошел 14 июля. Девочка шла с друзьями на речку и решила сделать селфи на мосту. Она перелезла через перила, оступилась и упала на провода. Так она провисела около часа.
На помощь девочке поспешили местные жители. Один из них затащил ее на мост с помощью автомобильного троса. Полную историю спасения подростка читайте в нашем репортаже.
Сейчас девочка находится в больнице. У нее диагностировали ожоги и черепно-мозговую травму.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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