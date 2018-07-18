Ремонты еще четырех улиц завершили в Ижевске

В столице Удмуртии продолжается ремонт дорог в рамках федерального проекта Безопасные и качественные дороги. Как сообщили кураторы проекта в Ижевске, за последние дни комиссия приняла работы на улицах Коммунаров, Мельничная, писателя Самсонова и проспекте М. Т. Калашникова.

В приемке объектов принимали участие подрядчики, заказчики, эксперты независимого инженерного сопровождения, общественники и представители Миндортранса. В итоге к настоящему времени в городе по проекту выполнено и принято уже 11 из 43 объектов. Еще 7 улиц планируют принять до конца текущей недели.

Новые ремонтные работы в ближайшее время начнутся на улицах Ломоносова и 7-я Подлесная.

Напомним, в рамках федерального проекта в 2018 г. на ремонт дорог в Удмуртии выделено почти 1,5 млрд рублей. На эти средства обновят 57 участков, в том числе 43 в Ижевске. Полный перечень можно увидеть на нашем сайте.

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